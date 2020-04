Kitiju Laksu neuztrauc tas, ka WNBA viņa varēs debitēt tikai nākamajā gadā

"Ir liels prieks un gandarījums. Šobrīd viss jau rit mierīgāk, un apzinos to, kas ir noticis. Uzreiz pēc drafta sazinājās gan kluba prezidents, gan treneris, gan mediju pārstāvis. Vajadzēja sniegt pāris intervijas uzreiz tajā pašā naktī. Tāpat arī tepat Latvijā bijis daudz sarunu, taču tas viss pieder pie lietas. Prieks, ka cilvēkiem ir liela interese un saņemu atbalstu no viņiem," par pēdējo dienu notikumiem stāstīja Laksa.

"Komandas, kurām bija par mani interese, jau iepriekš bija sazinājušās ar mani, to vidū bija arī "Storm". Neliela nojausma bija par to, kas varētu notikt. Tik un tā gaidīju drafta nakti, lai viss apstiprinātos un būtu oficiāli. Tāpēc neliels satraukums bija. Nokļuvu Sietlā un esmu ļoti apmierināta ar iznākumu. Drafta 11.numurs - kur nu vēl labāk? Nevaru sagaidīt, kad varēšu pievienoties komandai. Pirmkārt, komanda ir daudzkārtēja līgas čempione. Tajā ir spēlējušas liela daļa ASV izlases basketbolistes. Ar dažām no viņām izdevās uzspēlēt Pasaules kausā. "Storm" komanda, manuprāt, ir viena no labākajām," atzīmēja Laksa.