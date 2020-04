Policija pēc teju pieciem mēnešiem atrod bezvēsts prombūtnē ārzemēs esošo Artūru

Likumsargi skaidroja, ka vīrietis pēdējo reizi ar saviem radiniekiem bija sazinājies šī gada 15. novembrī. Viņš plānojis lidot no Brazīlijas lidostas Sanpaulu uz Parīzi Francijā, no kurienes tālāk lidot uz Libānu, Beirūtu. No pērnā gada 15. novembra viņa mobilais telefons bijis izslēgts un nebija zināma informācija par viņa atrašanās vietu.