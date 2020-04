LIZDA aicina atcelt valsts pārbaudes darbus 9. klašu skolēniem

"Ārkārtējās situācijas laikā satraukuma pietiek, tādēļ nevajadzētu to vēl papildus radīt, ja ir leģitīmi veidi, kā ielikt vērtējumu, ko var izmantot tālākajos izglītības posmos," uzskata arodbiedrības vadītāja.

Arodbiedrības ieskatā, arī pedagogiem ļoti īsā laikā bija jāapgūst pašmācības ceļā jaunas prasmes un jāpieņem atbildīgi lēmumi, piemēram, kādu mācību saturu un cik lielā apjomā skolēni apgūs attālinātā mācību procesa rezultātā. No IZM tika sniegtas rekomendācijas attālinātā mācību procesa īstenošanas laikā neietvert jaunas tēmas, bet lielāku uzmanību pievērst mācību satura atkārtošanai.

Tāpat arodbiedrība norādīja, ka ņemot vērā attālinātā mācību procesa organizēšanas specifiku, pašvadītā mācīšanās procesā skolēni mācību saturu apgūst daudz lēnāk, nekā klātienes procesā, tādējādi tēmas, kuras pēc programmas bija paredzēts apgūt periodā no marta līdz maijam, šobrīd paliek daļēji apgūtas. "Līdz ar to rodas jautājums, kas būs atbildīgs par to, ja valsts pārbaudes darbos tiks iekļautas tēmas, kuras šajā laikā netiks apgūtas?" atklāja arodbiedrībā.