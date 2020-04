Video ⟩ Durbes Jūras ērgļu pārim izšķīlušies divi mazuļi

Jūras ērgļu (Haliaeetus albicilla) pāris, kam ligzdas vērotāji devuši vārdus Milda un Raimis, šo ligzdu apdzīvo kopš 2017. gada. Toreiz izauga divi mazuļi. Pēc ligzdošanas sezonas ligzda pilnībā izjuka, taču jūras ērgļu pāris drīz vien sāka ligzdu atjaunot. Arī 2019. gadā ligzdošana bija veiksmīga, izšķīlās un izlidoja divi mazuļi. Ligzda ierīkota vecas egles galotnē, ko savulaik nolauzis vējš vai sniegs. Lauzuma vietai apkārt apauguši vairāki zari, kas veidoja ligzdas būvēšanai piemērotu žākli aptuveni 30 metru augstumā. Arī 2019. gadā pēc ligzdošanas ligzda nobrukusi, taču ērgļu pāris to atjaunojis.

Tiešsaistes kamera uzlikta vienā no galotnes zariem 2015. gada janvāra nogalē. Ligzda interesanta ar to, ka ir būvēta eglē, jo egles jūras ērgļi ligzdošanai izvēlas reti, - atrašanas brīdī šī bija tikai ceturtā Latvijā zināmā eglē būvētā ligzda. Aptuveni puse no visām jūras ērgļu ligzdām tiek būvēta priedēs, trešā daļa – apsēs un mazākā skaitā arī bērzos, melnalkšņos un ozolos.