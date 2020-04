38 dienas ilga cīņa ar Covid-19. Latvietis pēc deviņām analīzēm beidzot atzīts par veselu

Cik ilgi var... Rodas bezspēcības sajūta. No sākuma domāju, ka tās būs divas nedēļas un es būšu brīvs, bet tad pagāja mēnesis, un vēl bija pozitīvas analīzes," raidījumam pastāstīja Raimonds.

Mārtiņš savu slimības gaitu raksturo kā grūtu - no sākuma bijis viegli, jo domājis, ka divas nedēļas atpūtīsies mājās. Viņš atzīst, ka neziņa par atlabšanu visvairāk mocījusi.

Vīrietis norāda, ka viņš šajā laikā ir iemācījies novērtēt to, kas tiek atņemts. "Es aizbraucu uz jūru un skatījos saulrietu. Bija tik skaisti. Es sapratu, ka mēs bieži vien novērtējam to, kas mums ir, tikai tad, kad mēs to pazaudējam."