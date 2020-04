Ar jaunu projektu uz TV ekrāniem atgriezīsies Dagmāra Legante-Celmiņa

Tāpat Talsu pusē zvanu no Dagmāras gaidīs populārais mūziķis Intars Busulis, kurš skatītājiem parādīs savu lauku “svētnīcu” un pastāstīs, ka nemaz nav bijis apbēdināts par ārkārtas stāvokļa pagarināšanu, jo beidzot no sirds izbauda iespēju atpūsties un būt kopā ar savu ģimeni. Intars arī pārsteigs ar kādas jaunradītas dziesmas pirmatskaņojumu un pat uzdejos salsu.

“Šis ir interesants laiks, kad dzīvei un ierastajam tiek mests izaicinājums. Mūsu prātos ir miljons neatbildētu jautājumu - par to, kas vispār notiek, kāda būs mūsu rītdiena, kas notiks ar mūsu tuvajiem un darbu?! Visi par to runā, bet patiesība ir netverama. Katrs šo laiku arī uztver atšķirīgi, viens izbauda kopā būšanu, kāds skumst pēc darba, un klāt vēl e-skola, kas daudziem vecākiem ir pārbaudījums. Arī savu partneri var ieraudzīt kā no jauna. Manuprāt, pats galvenais šajā jezgā ir runāt par to.