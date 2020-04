33 gadu vecumā pašnāvību izdarījusi bijusī "Playboy" zvaigzne

Sievietes tuvinieki atklājuši, ka Ešlija atrasta savā mājā Teksas štatā netālu no Ostinas pilsētas. Policijai ir ziņojuši sievietes draugi, kuri uztraukušies par to, ka, par spīti atkārtotiem zvaniem, no viņas nav saņēmuši atbildi.