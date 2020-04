ANO: Pandēmijas dēļ var divkāršoties badā dzīvojošo cilvēku skaits

"Covid-19 ekonomiskās ietekmes rezultātā to cilvēku skaits, kas cieš no akūta pārtikas trūkuma, pieaugs līdz 265 miljoniem 2020. gadā, kas ir pieaugums par 130 miljoniem no 135 miljoniem 2019. gadā," prognozē Pasaules Pārtikas programma, kas kopā ar citiem partneriem publiskojusi jaunu ziņojumu par pārtikas krīzēm pasaulē.