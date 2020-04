Šakils O'Nīls atklāj vēl nedzirdētu detaļu par viņa un "Lakers" bēdīgi slaveno šķiršanos

"Man pateica, ka zaudējuma gadījumā es esmu prom no Losandželosas," stāstīja O'Nīls. Brusārs bijušajam centra spēlētājam vaicāja, vai viņš par to zināja jau pirms sērijas, uz ko O'Nīls atbildēja apstiprinoši: "Jā. Kāds no "augšējā stāva" man pateica: "Hei, ja mēs neuzvarēsim šo sēriju, viņi mēģinās veikt izmaiņas." Tajā brīdi es zināju, ka gadījumā, ja zaudēsim, man būs jādomā par vietu citā komandā."