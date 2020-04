Levinska: Izvēlētajā universitātē varēšu apvienot kvalitatīvas mācības ar volejbola prasmju izkopšanu

Vēl bija varianti studēt kādā no Latvijas augstskolām un doties spēlēt volejbolu profesionāli uz kādu no Eiropas klubiem, kādu laiku aizmirstot par studijām, taču par labāko tika atzīts ASV variants, jo tas piedāvā gan labu mācību, gan volejbola spēles līmeni.

Levinska nezina, ko kmanda no viņas sagaida, jo par to nav runāts. Viņai patīk, ka vienības galvenā trenere ir no Eiropas - Serbijas pārstāve Sanja Tomaševiča, kura pati izbaudījusi studijas ASV. Viņa savulaik atzīstami spēlēja volejbolu, divreiz kļūstot par Grieķijas čempionāta uzvarētāju un kausa ieguvēju, bet reizi to pašu iespējot Šveicē. 2005.gadā Tomaševiča Vašingtonas Universitātes sastāvā kļuva par NCAA čempionāta uzvarētāju un tika iekļauta finālčetrinieka simboliskajā izlasē.