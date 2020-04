SPKC nāk klajā ar jaunāko informāciju saistībā ar Covid-19 izplatību Latvijā

Pēdējās diennakts laikā stacionēti pieci pacienti. No kopumā stacionētiem 42 pacientiem septiņi pacienti ir ar vidēji smagu, pieci pacienti ar smagu slimības gaitu. No stacionāra izrakstīts 71 pacients.

SPKC informācija liecina, ka piektdaļa jeb 23% sasirgušo no visiem 761 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, vēl 18% - vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Daudz sasirgušo - 17% - pārstāv vecuma grupu no 50 līdz 59 gadiem.