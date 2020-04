"Neredzēju citu iespēju - tikai viņu sadurt." Vīrietis no Sabiles brauc uz Rīgu, lai izkautos izdzēsta no "Facebook" grupas video dēļ

Pats cietušais ir no Sabiles un uz Rīgu atbrauca speciāli, lai noskaidrotu attiecības, turklāt savā ceļā visu filmēja un lika sociālajos tīklos.

Tikšanās notika vakarpusē. Sabiles iedzīvotājus Pārdaugavā sagaidīja minētais Lotārs un vēl pāris vīri. Vārdu apmaiņa ātri vien pārrauga fiziskā kontaktā, turklāt ierakstā redzams, ka kautiņu uzsāk kāds no atbraucējiem. Tālāk dūru vicināšanā aktīvi pieslēdzas vīrietis, kurš vēl pirms mirkļa, sava video translācijā solīja nevienu nesist, tikai mierīgi parunāt.

Brīdī, kad Lotārs izvairījās no sitieniem, viņš pret uzbrucēju pielietoja nazi. Kad abi vīri nokrita zemē, sadurtā vīrieša draugs iejaucās lietā liekot stikla pudeli, bet viens no Lotāra biedriem izvilka pistoli. Ar to incidents arī beidzās.