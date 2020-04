Covid-19 pandēmijas noteiktie ierobežojumu izmainījuši iepirkšanās paradumus pierobežas iedzīvotājiem

"Bija pieplūdums pirms kāda mēneša. Bija tā ažiotāža, un līdz ar to visi drudžaini pirka. Tagad viss ir pieklusis, mierīgāk, tomēr var just, ka mūsu cilvēki tagad atgriezušies no Lietuvas uz šejieni, par iepirkšanos runājot," teica aptiekas vadītāja Iveta Kurloviča.