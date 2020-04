"Iesitīšu viņam pa muti." NBA leģenda joprojām nav piedevis Maikla Džordana pāridarījumu

Redžijs Milers, Karls Malons, Džons Stoktons, Petriks Jūvings, Čārlzs Bārklijs - tie ir tikai daži no uzvārdiem, kuri tā arī nespēja tikt pie čempiona titula, lielākoties tāpēc, ka spēlēja vienā laikā ar Maiklu Džordanu.

Dena Patrika šovā Milers atklāja, ka arī viņš parādīšoties kādā no slavenās dokumentālās filmas "Pēdējā deja" epizodēm. Tiesa, aizsargs par to nebūt nav priecīgs, un viņš būtībā esot piespiests to darīt.