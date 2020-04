"Suns koronavīrusu var pārnēsāt kā "objekts"." Kas jāievēro pastaigās ar suni karantīnas laikā

Cik ilgām un biežām jābūt pastaigām?

Kinoloģe Elsa uzsver, ka minimālais pastaigu ilgums dienas laikā ir vismaz 30 minūtes, kas arī esot noteikts pēc likuma. Tiesa, nebūtu vēlams atkāpties no ierastā pastaigu ilguma, ja tas ir iespējams: "Nevajadzētu samazināt mīluļa pastaigu ilgumu. Ir jāizvērtē vietas, kur mēs to darām. Kopumā uzskatām, ka diennaktī pusstundu līdz trīs stundu garš kopējais pastaigu ilgums ir vērtējams kā labs. Kas attiecas uz pastaigu biežumu, sunim būtu nepieciešams iziet ārā vismaz trīs reizes."

Tāpat eksperte uzsver, ka savus suņus viņa reizi dienā izved garākā pastaigā, bet vēl divas reizes pastaigas ir īsākas - tikai dabisko vajadzību nokārtošanai. Savukārt aptuveni divas reizes nedēļā notiekot pastaigas, pēc kurām suņi mājās atgriežoties noguruši. Šāda veida pastaigas sunim, neatkarīgi no tā izmēra, esot vajadzīgas psiholoģiski.

"Sunim kā sugai ir nepieciešama gan mentāla, gan fiziska slodze. Ne tikai pastaiga, bet arī iespēja ošņāt un kontakts ar citiem suņiem. Bet, protams, šajā laikā, tāpat kā sev, to kontaktu ar citiem ierobežojam arī suņiem," skaidroja eksperte.

Savukārt kinologs Lielpēteris piebilst, ka vienu pastaigu pēc iespējām tomēr nevajadzētu organizēt īsāku par pusstundu. It sevišķi gados jaunākiem mīluļiem, kuri īsākā laikā paspēj tikai "uzvilkties" un neizliek enerģiju: "Protams, cik daudz tev ir brīva laika, tik tu arī staigā."

FOTO: Attēls no "Pet City" arhīva

Papildu norādījumi suņu uzturēšanai karantīnas laikā

Kinologs Lielpēteris skaidroja, ka šajos apstākļos ir būtiski uzturēt psiholoģisko veselību: "Suns pierod, ka saimnieks visu laiku ir mājās. Kad viss atgriezīsies vecajos apstākļos un cilvēki sāks braukt uz darbu, sunim būs problēmas pie tā atkal pierast. Līdz ar to ne vienmēr suni vajag ņemt līdzi, ejot, piemēram, uz veikalu, lai tas atceras, kā ir palikt mājās vienam."

Lai gan suns tāpat apzināsies, ka saimnieks atrodas mājās, tas, pēc speciālista domām, tomēr neesot tik būtiski, jo galvenais ir novērst to, ka mājdzīvniekam izveidojas jauni ieradumi. Piemēram, visu dienu atrodoties kontaktā ar saimnieku, suns var sākt viņam sekot. Problēma meklējama tajā, ka, atsākoties ikdienas darbam ārpus mājām, šos ieradumus nāksies lauzt.

Savukārt kinoloģe Elsa uzsver, ka, aizbraucot pie dabas, ir nepieciešams apzināties, cik kontrolējams ir konkrētais mīlulis: "Palaist suni no pavadas var tikai tad, kad tu to pilnībā kontrolē. Daudziem ir paradums aizbraukt kaut kur un atlaist suni no pavadas, lai tad viņš kaut kur skrien. Tā gluži nevajadzētu darīt. Ja nav iespējams garantēt suņa atsaucību, tad ir nepieciešama ļoti gara pavada, garāka par pusotru metru. Tad arī var sunim ļaut brīvi izskraidīties, kas viņam ir ļoti nepieciešams."