Mājās ar kaķi: Kā ārkārtējā situācija ietekmē kaķu ikdienu un paradumus

"Protams, šajā laikā ir iespējams uzlabot attiecības. Ir vairāki pētījumi par to, kā pareizi uzlabot attiecības, kā to sistemātiski izdarīt, kā spēlēties, lai nerastos greizsirdība," norādīja eksperte.

Situācija pēc ārkārtējā stāvokļa beigām

"Tādā veidā viņi parāda, ka par kaut ko pārdzīvo. Savukārt tas ir vienīgais veids, kā viņi var to izrādīt."

Fomičeva norāda, ka šādā situācijā saimniekiem ir jāpadomā, kā izeju no šīs ārkārtējās situācijas mājdzīvniekiem padarīt mazāk traumatisku.

Izmaiņas cilvēka uzvedībā

"Par cilvēka uzvedības izmaiņām runājot, šeit daudz kas ir atkarīgs no paša cilvēka. Ir skaidrs, ka dzīvnieka klātbūtne var novērst uzmanību un ietekmēt darba kvalitāti. Tiesa, no otras puses, tā kā tagad esam norobežoti no sociālās dzīves, tad kaķi var kļūt par tās aizstājējiem, īpaši cilvēkiem, kuri dzīvo vieni," atzīmē eksperte, sakot, ka "šis ir koks ar diviem galiem".