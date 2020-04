Slavenais aktieris Pīrss Brosnans "Džeimsa Bonda" filmēšanas laikā izglābis kolēģes dzīvību

Berija intervijā Džimija Falona sarunu raidījumā atsauca atmiņā kādu negadījumu filmēšanas laikā. "Man bija jābūt seksīgai, jāpavedina ar vīģi, taču tas beidzās ar to, ka es aizrijos, un viņš [Brosnans - red.] izmantoja Heimliha paņēmienu," atklāj Berija.

"Tas nebūt nebija seksīgi," tā Berija, piebilstot, ka "Džeimss Bonds zina, kā veikt Heimliha paņēmienu! Viņš man palīdzēja un allaž būs viens no maniem mīļākajiem cilvēkiem visā pasaulē."

Kā zināms, Džeimsa Bonda jaunākās filmas "Nav laika mirt" (No Time to Die) pirmizrāde Covid-19 dēļ pārcelta no šā gada aprīli uz novembri.