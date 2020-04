Liktenīgais 26. aprīlis

Mazāk zināmi fakti par traģēdiju

Jau piecpadsmit minūtes pēc sprādziena radiācijas līmenis bija nokrities līdz vienai ceturtajai daļai no tās sākotnējā līmeņa, bet pēc vienas dienas līmenis bija jau viena piecpadsmitā daļa. Savukārt pēc trīs mēnešiem radiācijas līmenis bija nokrities līdz 1% no sākotnējā līmeņa.

savā grāmatā "Physics for Future Presidents: The Science Behind the Headlines" raksta Ričards Millers.