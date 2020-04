KNAB aizturētā MSĢ direktore Amantova atkāpusies no amatiem LOK

Iesniegums par amata atstāšanu no Amantovas ir saņemts, LOK valde to ir apstiprinājusi un persona amata pienākumus pārstājusi pildīt nekavējoties uz visu izmeklēšanas laiku.

Tāpat LOK valde pieprasījusi paskaidrojumu no ģimnāzijas direktores par radušos situāciju, kā arī skaidrojumu lūgts sniegt Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), par to kā tiks turpmāk organizēts darbs Murjāņu sporta ģimnāzijā.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aģentūrai LETA norādīja, ka IZM šo informāciju uzzināja no medijiem, un šobrīd ministrijai ir grūti ko papildus komentēt. "Tiek gaidīta oficiālā informācija no KNAB un rīkosimies atbilstoši saņemtai informācijai un norādījumiem," pauda ministrijā.

Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektore Signe Grūbe aģentūrai LETA apstiprināja, ka šonedēļ KNAB pārstāvji bija ieradušies Ropažu novada pašvaldībā. Uz jautājumu par to, vai KNAB interese par Amantovu varētu būt saistīta ar darbu domē, Grūbe norādīja, ka pašvaldība nekādus komentārus nevar sniegt, jo notiek izmeklēšanas darbības.

Amantovas amatpersonas deklarācija par 2019.gadu liecina, ka viņa ir arī sporta kluba "Brīze" valdes locekle, sporta kluba "Ziemeļpols" valdes locekle, Latvijas Olimpiešu kluba valdes locekle, Latvijas Sporta treneru asociācijas valdes locekle, "V.Zozuļas Olimpiskā kluba" valdes locekle, kā arī viņa saņem atalgojumu no Ropažu novada pašvaldības, bet kā asistente - Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Tāpat viņa saņēmusi 3480 eiro no Latvijas Olimpiešu sociālā fonda, 332 eiro - no Latvijas Kamaniņu sporta federācijas un 402,95 eiro - no Rīgas pilsētas pašvaldības.