Remontu dēļ slēgtas nobrauktuves no Rīgas apvedceļa uz Jūrmalas šoseju, starp Ventspili un Kuldīgu ieviesti seši luksoforu posmi

Rīgas apvedceļa un Jūrmalas šosejas savienošanās vietā ir slēgta nobrauktuve no Rīgas apvedceļa virzienā uz Jūrmalu un nobrauktuve no Jūrmalas šosejas virzienā no Rīgas uz Babīti. Babītes iedzīvotājiem izbraukšanai un iebraukšanai Babītē jāizmanto Rožu iela. Ir izveidotas apgriešanās vietas uz Jūrmalas šosejas pie Rīgas robežas un uz Rīgas apvedceļa pie Piņķiem. Atsevišķās vietās noteikts ātruma ierobežojums 70 kilometri stundā (km/h).