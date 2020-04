Kas zināms par Latvijā mirušajiem Covid-19 slimniekiem

Pirmā Covid-19 paciente - 99 gadus veca sieviete ar hroniskām saslimšanām - Latvijā nomira 3.aprīlī. Viņa ir gados vecākā Latvijā mirusī Covid-19 slimniece. Divi Covid-19 pacienti no dzīves šķīrušies 85-89 gadu vecumā, vēl divi - 80-84 gadu vecumā, bet trīs - 75-59 gadu vecumā.

Trīs Covid-19 upuri bijuši vecumā no 50 līdz 54 gadiem, bet viens - vecumā no 55 līdz 59 gadiem, liecina SPKC sniegtie dati. Līdz ar to pagaidām Latvijā nav miris neviens jaunā koronavīrusa slimnieks, kurš būtu jaunāks par 50 gadiem.