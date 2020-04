Čehijā un Izraēlā atvieglo Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus

Ārlietu ministrija brīdinājusi pilsoņus tomēr atturēties no ceļojumiem uz ārvalstīm, izņemot gadījumus, kad to prasa ārkārtēji apstākļi. Ministrija arī norādījusi, ka daudzas valstis joprojām liedz ārvalstnieku ieceļošanu.

Savukārt Izraēla no svētdienas atcels daudzus pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus, ļaujot atsākt darbu visiem veikaliem, izņemot lielveikalus, piektdien paziņojusi valdība.

No svētdienas darbu atsākt atļauts arī frizētavām un skaistumkopšanas saloniem.

Izraēlā līdz šim inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 14 882 cilvēkiem, no kuriem 193 miruši no šī vīrusa izraisītās slimības Covid-19. 5685 cilvēki tiek uzskatīti par atlabušiem no Covid-19, liecina Veselības ministrijas sniegtā informācija.