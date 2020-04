Vēlējies mammai sagādāt pārsteigumu dzimšanas dienā. Ainara Virgas koncertu pārtrauc policija

"Pēc tam biju paredzējis pie vienām sāpēm ar vienu aktīvo skandu, ģitāru un mikrofonu spēlēt ļaudīm konci. Kamēr aiznesām pričendāļus līdz sētas vidum (no Māmulītes dzīvokļa 50 m kabelis), tūdaļ pienāca labsirdīgi noskaņoti policijas darbinieki un vaicāja, vai "koncerts", (kur viņi rāva ka būs koncerts) ir saskaņots ar domi, vai man ir atļauja vienam kvartāla vidū dziedāt un spēlēt ģitāru? Teicu ka nava! Noņemot masku puikas teica, ka labprāt paši vērotu tādu performanci, bet likums man to liedz! Kaut gan nesaprotu ar ko atšķiras vai spēlēju dzīvoklī uz pilnu klapi, beidzot 11:00, vai māju ieskautā zālājā, nevienu netraucējot...," raksta mūziķis, piebilstot, ka no viņa un dēla paprasīti personas kodi, bet ar policistiem šķīrušies kā draugi.