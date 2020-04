Kāda būs dzīve pēc Covid-19 krīzes? Komentē ārzemju un Latvijas eksperti

Vietējo ekspertu viedoklis

"Vēsture rāda, ka cilvēku atmiņa ir ļoti īsa. Un pamatā to traģisko bildi, traģiskos notikumus atceras un es domāju ka tagad diemžēl atcerēsies tie cilvēki, kurus tā būs tieši skārusi. Pārējā sabiedrība laikam māk tikt šīm problēmām ātri pāri un ātri to aizmirst, jo kā mēs skatāmies kaut kādi vēstures avoti gan par tiem mēriem, kas nāca 17 gs pēc lielajiem poļu zviedru kariem, gan 18 gadsimtā pēc lielā ziemeļu kara, tie rāda, ka cilvēki ļoti ātri aizmirst to kas ir noticis, ja mēs skatāmies kaut kādus papīrus, jau ļoti drīz pēc par to neviens nerunā," uzskata Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Gvido Straube.