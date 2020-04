Itālijā no 4. maija tiks atviegloti Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi

Cilvēkiem ieteikts arī turpmāk izvairīties no apskaušanās un sarokošanās.

Bāri un restorāni no 4. maija varēs tirgot ēdienu līdzņemšanai, bet pircējiem tas būs jāēd mājās vai birojos. Ēst restorānu un bāru telpās drīkstēs no 1. jūnija. No 4. maija darbu varēs atsākt arī vairumtirdzniecības vietas.