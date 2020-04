Covid-19 ⟩ "Dzīve ir laba, izbaudu laiku ar draugiem." Skolniece no Latvijas karantīnu aizvada Japānas skolā

Kristīne ir no Rēzeknes, taču tagad jau divus gadus viņa dzīvo pilsētā Japānas vidienē - Karuizavā, kur kopā ar jauniešiem no 82 citām valstīm mācās pirmsuniversitātes starptautiskajā internātskolā "UWC ISAK Japan". Pēc absolvēšanas viņa iegūs starptautiskā bakalaurāta diplomu.

Ja skolēni vēlas ko specifisku no pārtikas vai citiem veikaliem, viņiem ir iespēja palūgt to iegādāties kādam no skolotājiem, kuri dodas uz blakus esošo pilsētu Komoro. Karuizavas tirdzniecības vietas gandrīz neviens neapmeklē, jo pilsētu iecienījuši tūristi no lielākām Japānas pilsētām. Līdz ar to pieaug risks inficēties ar koronavīrusu.