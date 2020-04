Aicina pieteikties Latvijā pirmajai tiešsaistes smēķēšanas atmešanas grupai

Latvijā darbu uzsākusi pirmā mājaslapa latviešu valodā smēķēšanas atkarības uzveikšanai. Kā atklāja Sebris, tajā smēķētāji, viņu tuvinieki, ārsti un arī citi interesenti var gūt plašu, pētījumos pamatotu un praksē pārbaudītu informāciju par to, kā plānot un īstenot smēķēšanas atmešanu, kā sniegt un kur meklēt papildu atbalstu, kā atturēt savus bērnus no smēķēšanas uzsākšanas.

"Ar 25-30% - atkarībā no pētījuma - smēķējošu pieaugušo skaita aizvien esam viena no smēķējošākajām valstīm Eiropā. Vienlaikus Latvijā reģistrēts arī Eiropā augstākais to iedzīvotāju skaits, kuri pēdējā gada laikā vēlējušies atmest smēķēšanu, - 23%. Salīdzinājumam ASV tie ir 70%. Taču izdevies tas ir vien nelielai daļai," sacīja Kaspars Sebris.