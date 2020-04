Ielūkojies, kas notiek ar "airBaltic" lidmašīnām dīkstāves laikā

Papildus tehniķu uzdevumos ietilpst aizsargaprīkojuma uzstādīšana dzinēju un gaisa kondicionēšanas sistēmu ieplūdes un izplūdes zonām, pito caurulēm, palīgdzinēja izplūdes zonai un citās vietās. Šie darbi jāveic, lai dažādās lidmašīnas atvērtajās daļās neiemājo putni un nesakrājas putekļi. Tāpat vairākas lidmašīnas detaļas jāsargā no mitruma, bet interjers – no saules. Ilgas dīkstāves laikā visi galvenie slēdži un vadības ierīces atrodas izslēgtā vai neitrālā stāvoklī. Lidaparāti ir izslēgti un atvienoti no elektriskās strāvas padeves.