"Pat sasista stikla pudele var būt ugunsgrēka cēlonis." Mežu īpašnieki aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem

"Ikvienam meža apmeklētājam jābūt ļoti uzmanīgam, jo jebkurš ugunsgrēks prasa no valsts resursus dzēšanai, kas vispārējā ekonomiskajā situācijā ir jātaupa. Nevajadzētu izniekot naudu ugunsgrēku apkarošanai, ja var no to izcelšanās izvairīties, ievērojot piesardzības pasākumus mežos," pauda Muižnieks.