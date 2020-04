Pentagons atslepenojis video, kuros piloti nofilmējuši NLO

Pentagona paziņojumā sacīts, ka video publicēti, lai "kliedētu nepatiesus priekšstatus sabiedrībā par to, vai materiāli, kas klejo internetā, ir īsti, un par to, vai video redzams kaut kas vairāk".

Trijos video redzams tas, ko trīs piloti redzēja mācību lidojumu laikā 2004. un 2015. gadā. Divus video 2017. gadā publicēja laikraksts "The New York Times", savukārt trešo publicēja organizācija "To the Stars Academy of Arts and Science".