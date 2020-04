IZM ministres Šuplinskas ienākumi pērn kļuvuši teju par četrām reizēm lielāki

Lielāko daļu no saviem ienākumiem Šuplinska saņēma par Izglītības un zinātnes ministrijas vadīšanu jeb 61 122 eiro un par darbu Saeimā viņa saņēma 2697 eiro. Tāpat Šuplinska pērn saņēma 6650 eiro par darbu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un honorāru 400 eiro apmērā no Rēzeknes novada pašvaldības. Ministre arī saņēma pabalstu 862 eiro apmērā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.