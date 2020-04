Gunārs Ķirsons smagi nožēlo, ka reiz pametis pirmo sievu citas sievietes dēļ

Viņš ir čekas maisos un par to runā. Viņa kafejnīcā rindā stāvējis Lembergs, Vaikule, Pauls un Haritonovs. Viņa dzīves mēraukla tagad ir mazdēls – lai viņš varētu lepoties ar opi. Bērnu hokeja komandā ieguldījis 2 miljonus eiro un saprata – Latvijas hokeja saimniecība ir vilšanās. Sevi “ēd” par to, ka piekrāpa sievu un ielīda citas apakšbiksēs. Skaudība no citiem ir viņa ikdiena. Pats izvairās no pieņemšanām pie prezidenta, naudas maisiem un citu dižošanos ar jahtām. Ozoliņu pēc karjeras beigām paņēma strādāt pie sevis, jo citi viņam atteica. Par Krasta ielas Ziemassvētku egli viņš cīnās ar saviem finansistiem un drīz pienāks diena, kad kādā no viņa ēstuvēm strādās tikai roboti.