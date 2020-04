Par spīti lieliski aizvadītai sezonai Roberts Bukarts Ostravas klubā nepaliks

Aprīļa pēdējā diena tāpat kā Kontinentālajā hokeja līgā arī Čehijas virslīgā ir spēlētāju līgumu beigu datums. 30.aprīlī "Vķtkovice" atvadījās no spēlētājiem, kuriem beidzas līgumi vai izīrēšana, vai tiem, ar kuriem treneri vairs nerēķinās nākamajā sezonā.

"Vķtkovice" treneris Mojmķrs Trličiks gan iepriekš bija paziņojis, ka viņš vēlas saglabāt 90% spēlētāju no 2019./2020.gada sezonas, taču viņam neizbēgami nācās atvadīties no dažiem spēlētājiem. To vidū bija arī divi Latvijas uzbrucēji.