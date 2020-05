IIHF nāk klajā ar Latvijas hokeja izlases "Sapņu komandu"

Žoltoks ir otrais visu laiku labāko Latvijas spēlētāju komandas dalībnieks, kurš gāja bojā karjeras laikā, spēlējot "Rīgas" sastāvā Baltkrievijas līgā NHL lokauta laikā 2004./05.gada sezonā. Žoltoks priekšlaicīgi pameta spēli un sabruka ģērbtuvē, 31 gada vecumā mirstot no sirds mazspējas. Viņa 33.numuru iemūžināja Latvijas valstsvienība.

Visbeidzot labāko uzbrucēju trijniekā ir Čeļabinskas apgabala Ustjkatavā dzimušais Oļegs Znaroks, kurš piedalījās trijās pasaules meistarsacīkstēs un ar saviem no vārtu priekšas gūtajiem vārtiem Latvijai nodrošināja vietu elites divīzijā.

Kā treneris Znaroks KHL ir pavadījis lielāko daļu no pēdējām 12 sezonām, kļūstot par četrkārtēju gada labāko treneri līgā un trīskārtēju Gagarina kausa uzvarētāju. Starptautiskā mērogā viņš kā asistents un pēc tam kā galvenais treneris trenēja Latviju no 2004. līdz 2011.gadam, bet pēc tam bija Krievijas valstsvienības galvenais treneris no 2014. līdz 2019.gadam, uzvarot 2014.gada pasaules čempionātā un 2018.gada olimpiskajās spēlēs.