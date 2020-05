Lielbritānijas premjers: Pirmoreiz esam garām Covid-19 virsotnei un esam uz lejupejošas nogāzes

Premjers to paziņoja par spīti tam, ka pēdējās 24 stundās valstī reģistrēti 674 jauni ar Covid-19 saistīti nāves gadījumi. Kopējais šo nāves gadījumu skaits valstī ir pieaudzis līdz 26 711, un Lielbritānija pēc to skaita tagad ir trešajā vietā pasaulē, atpaliekot tikai no ASV un Itālijas.