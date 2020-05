"Neviens nevar atmest smēķēšanu vienā reizē." Atkarību speciāliste komentē atbalsta grupu nozīmi un atklāj veidus, kā atmest smēķēšanu

"Viens no lielākajiem ieguvumiem atbalsta grupās ir izjūta, ka tu neesi viens. Šī ir izjūta, ar kuru cilvēki saskaras ne tikai tad, kad mēģina tikt vaļā no atkarībām, bet arī citos brīžos, kad mēģina kautko mainīt savā dzīvē," norādīja Dreimane.

"Līdz ar to katrs var no cita grupas dalībnieka saņemt impulsu, ko viņš varētu darīt tālāk.

"Protams, ka visiem gribas, lai ir viens vienkāršs un pareizais veids, viena metode, kas piedāvā glābšanos no atkarības visiem.

Diemžēl nav ne vienas metodes, ne īsto cilvēku, ne apstākļu, kas dod garantijas – darot tieši tā vai citādi, tev izdosies atmest smēķēšanu. To, kura rīcības shēma būs piemērotāka, cilvēks var noteikt pats, ja labi pazīst savu raksturu." norādīja eksperte.

Piemēram, kā cilvēks iepriekš var zināt, kādā veidā viņam izdosies pārvarēt spēcīgās tieksmes brīžus? To viņš uzzinās tikai rīkojoties. Kad būs tieksmes brīdī pamēģinājis paņemt pauzi no darbiem, padzerties ūdeni, pastaigāties, paelpot svaigu gaisu u. c.," sacīja atkarību eksperte.