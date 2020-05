Visvairāk jauno Covid-19 inficēšanās gadījumu konstatēts Rīgā un Valmierā

Pēdējās diennakts laikā no jauna stacionētu Covid-19 pacientu nav bijis, bet stacionāros kopumā ārstējas 34 slimnieki, no tiem 32 pacienti ar vidēji smagu un divi - ar smagu slimības gaitu. Kopā no stacionāra līdz šim izrakstīti 96 pacienti.