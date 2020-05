Uzkrājumi, automašīnas un dzīvoklis. VID ģenerāldirektora vietnieces Pelēkās amatpersonas deklarācija

Pelēkā ģenerāldirektora vietnieces nodokļu jomā amatu ieņem kopš 2015.gada 1.aprīļa, bet līdz tam viņa bija VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece. 2018.gadā Pelēkās alga bija 65 875 eiro, tostarp no 2018.gada marta Pelēkā bija VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja.

Kopējie Pelēkās ienākumi pērn bija 64 836 eiro. Viņa pērn saņēmusi arī 1240 eiro no Rīgas Tehniskās universitātes un apdrošināšanas atlīdzību 3861 eiro apmērā no "SEB Life and Pension Baltic".