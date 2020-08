Vairāki vājredzīgi vai neredzīgi cilvēki atzīst, ka bieži cieš no sabiedrībā valdošās stigmas, ka viņi tiek uztverti par bezpalīdzīgām būtnēm, tāpēc viņiem nākas grūti iejusties sabiedrībā un izveidot romantiskas attiecības. Neskatoties uz to, ka šiem cilvēkiem ir atņemta iespēja redzēt, pārējās cilvēciskās tieksmes un iezīmes viņiem ir tādas pašas kā pārējiem. Atklāti par savām attiecībām dzīvē un gultā portālam "Vice" atklāj neredzīgs pāris Džeimss un Sāra.

Tā kā šis fetišs nav pietiekami pētīts, neviens nezina, cik daudz amaurofilu pasaulē ir. Tāpat neviens nezina, vai visi amaurofili ir ieinteresēti veidot romantiskas attiecības ar neredzīgajiem vienu un to pašu iemeslu vadīti.

Daudziem no viņiem šķiet pievilcīga ideja, ka viņi var rūpēties vai dominēt pār saviem partneriem, līdz ar to viņi partneri uzskata par vāju un bezpalīdzīgu, kas īsti neatšķiras no valdošās stigmas, ar ko šie cilvēki saskaras ikdienā.