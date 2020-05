Pazudušajam dronam beidzoties degvielai, ir atcelti gaisa telpas ierobežojumi

CAA pārstāvis informēja, ka meklēšanas darbi šodien notika gan no gaisā, gan arī uz zemes. Līdz plkst.18 meklēšana no gaisa tika veikta Limbažu apkārtnē, kur, pēc viena no iespējamajiem scenārijiem, drons varēja iepriekš nolaisties. Astoņas meklēšanas vienības līdz plkst.19.10 atradās Rīgā un tās apkārtnē ar gatavību pārņemt drona vadību no zemes.