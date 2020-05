"Domāju, ka šoferis apstāsies, bet nē." Policija aizturējusi iespējamo šoferi, kurš Cēsīs nāvējoši notrieca suni un aizbēga

Mārīte norādīja, ka bērni gāja pa ceļa malu un viņiem no aizmugures braukusi mašīna. "Bērni to mašīnu pamanīja no aizmugures. Mēs pēc tam braucām un meklējām to mašīnu. Mierinājām meitu, teicām viņai, ka nav vainīga, ka vainīgs ir šoferis, kurš nemāk braukt, kurš nezina, kā jābrauc. Lielajai meitai, kura ir 16 gadus veca, sunītis bija viņas mīlulītis. Viņa divas dienas gultā raudāja, negāja ārā no istabas. Visu laiku raudāja par savu sunīti."