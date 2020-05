"Septiņi vārti Pitsburgā mani nolaida zemāk par zemi." Merļikins atskatās uz vājo sezonas sākumu un spilgto turpinājumu

"Sākumā nebija runas par manu talantu vai māku, bet gan psiholoģiju. Tu esi uz NHL ledus un zini, ka pēdējos gadus hokeju Eiropā esi spēlējis labi, bet brīvdienās ieslēdzi "Playstation un redzēji Sidniju Krosbiju un Jevgeņiju Malkinu," par atšķirībām stāsta hokejists. "Viss it kā ir kārtībā, taču vienā dienā Krosbijs un Malkins stāv tavu acu priekšā, esat uz viena ledus. Tad iestājas šoks. It kā noskaņojies neskatīties uz tiem uzvārdiem, bet pēc kustībām un ripas pārvaldīšanas tehnikas tāpat saproti, kurš hokejists tas ir. Viņi dod tādas piespēles, kādas nekad dzīvē neesi redzējis. Biju vienkārši šokā, kad Malkins pāri vienam cilvēkam piespēlēja partnerim tieši uz lāpstiņas. Vēlāk man bija jāstāv vārtos arī pret Sentluisu. Redzēju sev pretī hokeja zvaigznes. Ar laiku pieradu, ka tie vienkārši ir spēlētāji un komandas."

"Apzinājos, ka šī ir iespēja visiem kritiķiem aizvērt mutes. Pirmā "sausā" spēle - ar to man nepietika, nemaz nebiju par to priecīgs. Tad uzreiz sekoja otrā. Protams, biju pārsteigts, taču sev teicu: "Tas ir tikai sīkums." Sekoja arī trešā, kas man jau bija viegls šoks, bet vienlaikus sapratu, ka vēl tikai iejūtos," ceļu uz kluba pirmā vārtsarga posteni atceras hokejists. "Gribēju arvien vairāk un vairāk, turklāt jau aizmirsu par saviem kritiķiem. Ar komandu laukumā kārtīgi izbaudījām spēli, jo viss gāja no rokas un uzvara sekoja uzvarai. Jutos atbrīvots. Vairs aizmugurē nejutu to ķēdi, kas mani bija turējusi. Nedomāju vairs arī par uzvaru - vienkārši izklaidējos un izbaudīju."