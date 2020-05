Foto ⟩ Apbrīnojama uzticēšanās! Ielas kaķene sievietei atnes savus mazuļus

Šīa Priore no Lielbritānijas pamanīja klaiņojošu kaķi, kurš pirms pāris mēnešiem bieži uzturējies viņas pagalmā. Ar laiku Šīa kaķi pieradinājusi un barojusi. Priore arī bija sapratusi, ka tā ir kaķene un kaut kur netālu jābūt kaķēniem.

Kaķēni no sākuma bija pārāk nobijušies, bet pēc māmiņas mierinājuma viņi iznāca no sava slēpņa. "Viens no mazajiem pelēkajiem pūkaiņiem bija ļoti drosmīgs un nāca man pretī ar savu mazo, smailo asti, kas bija augstu gaisā, un ļāva man tūlīt viņu mīļot," sacīja Priore. "Galu galā pēc apmēram 10 līdz 15 minūtēm viņi visi bija atnākuši pie manis un ļāva man viņus ņemt rokās un glāstīt."