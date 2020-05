Ar Covid-19 inficētos iedzīvotājus aicina iesaistīties pētījumā

Pētījumā tiks meklētas atbildes uz vairākiem jautājumiem, tostarp, kas nosaka cilvēka imunitāti pret konkrēto vīrusu, kā uz to reaģē cilvēka imūnsistēma, kā arī kādas cilvēku bioloģiskās īpatnības nosaka slimības norises smaguma pakāpi.

Pētījums tiek veikts, sadarbojoties zinātniekiem no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, lielākajām Latvijas universitātēm un slimnīcām.

Līdz šim Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieki ir identificējuši 12 unikālas jaunā koronavīrusa mutācijas, kas pagaidām nav kontatētas citur pasaulē. Palielinot analizēto paraugu skaitu, zinātniekiem būs iespējams noskaidrot, vai mutācijas vīrusa genomā to padara agresīvāku vai vājāku un kā tās ietekmē slimības gaitu.

Centrā uzsvēra, ka salīdzinājumā ar sezonālo gripu, no kuras priekšlaicīgi mirst aptuveni viens no katriem 1000 inficētajiem cilvēkiem, ar Covid-19 mirst 20-30 no 1000 inficētajiem iedzīvotājiem. Vīruss var izraisīt gripai līdzīgus simptomus - drudzi, klepu, apgrūtinātu elpošanu, sāpes muskuļos un nogurumu.