Divi lācēni Igaunijā brīvi pārvietojas pa apdzīvotām vietām

Dzīvnieki cilvēkus neapdraud, tomēr Villaks kā pieredzējis mednieks pauž bažas par to, ka cilvēki, labu gribot, varētu sākt tos barot. Tas varētu radīt kaitējumu, jo, no mazotnes piebarojot lāčus, tiem pazūd bailes no cilvēkiem.