Mūžībā devies rokenrola pionieris Litls Ričards

"Viens no nozīmīgākiem izpildītājiem rokenrola rašanās periodā 20. gadsimta 50. gados. Iespējams, vairāk nekā jebkurš cits mūziķis veicinājis priekšstatu par rokenrolu kā optimistisku, bet dumpīgu, pat mežonīgu mūziku, kas nepakļaujas rasu un paaudžu aizspriedumiem, kā arī pieņēmumiem par labu gaumi un muzikālām vērtībām," rakstīts Nacionālajā enciklopēdijā.

Ričards kopā ar citiem rokenrola pamatlicējiem bija starp pirmajiem mūziķiem, kas inaugurēti Rokenrola slavas zālē (Rock and Roll Hall of Fame, 1986), uzņemts arī Dziesmu autoru slavas zālē (Songwriters Hall of Fame, 2003). Saņēmis Grammy balvu par mūža ieguldījumu (Grammy Lifetime Achievement Award, 1993).