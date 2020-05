"Saskaņietis" Tolstojs dibinājis jaunu biedrību "9.may.eu". Saistību ar Ušakovu noliedz

Krievijā 75 gades svinību ievads sākās jau pirms gada - ar lielgabalu dārdiem un uguņošanu Sarkanajā laukumā atzīmēja padomju karaspēka ienākšanu Austrumeiropas galvaspilsētās. Salūtu izšāva arī 13. oktobrī, kad hitlerieši esot padzīti no Rīgas. Vēsturnieki gan to sauc par padomju propagandas meliem - tolaik vācieši no Rīgas centra bija aizmukuši. Tieši tādēļ arī nav foto, kas liecinātu par sīvām ielu cīņām galvaspilsētā. Vairāku valstu ārlietu ministrijas to galvaspilsētu okupācijas svinīgu atzīmēšanu Maskavā sauca mazākais par nepatīkamu žestu. Un priekšvēstnesi Krievijas centieniem turpināt parrakstīt vēstures faktus, lai sabiedrībā nostiprinātu tai neapstrīdamas kara uzvarētājas lomu un statusu. Un ja kādi vēstures fakti tam traucē, tos iespējams pielabot pēc vajadzības.