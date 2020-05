Raidījums: Apzina resursus un piegādes iespējas krīzes situācijām. Latvijā sāk ražot medicīnas maskas

Tagad, domājot par piegāžu drošību krīzes situācijās, katrai no ministrijām uzdots apzināt, kas un kādā veidā to pārziņā esošajās nozarēs ir pieejams, un kādu preču krājumu trim mēnešiem tām būtu nepieciešams izveidot.

"Tās veiksmes pamatā ir noteikti sadarbības partneri - kolēģi, kas ir mans kolēģis no Ķīnas, kas dzīvo Latvijā. Iepriekšējo plānoto projektu rezultātā tagad, kuri mums apstājās līdz ar pandēmiju, vietā atnāca jauna iespēja - sejas masku ražošana. Un piedāvājums nāca no partneriem Ķīnā," stāstīja SIA "JUF" izpilddirektors Gunārs Davidčuks.

No valsts piedāvātā atbalsta plānots izmantot līdzfinansējumu preces sertifikācijai. Tieši šis process izrādījies arī visai laikietilpīgs, jo to var izdarīt tikai laboratorijās ārpus Latvijas. Tuvākā no tām – Dānijā noslodzes dēļ solījusi rezultātu pēc mēneša vai pat vēlāk. No Austrijas laboratorijas atnākusi automātiskā atbilde, ka saņemto epastu varēs izlasīt tikai pēc mēneša – lai raksta tad, ja vēl aktuāli. Visoperatīvāk atbildējušas laboratorijas Itālijā. Tur uzņēmuma preci testēs maija vidū.