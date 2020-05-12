Anna Sedokova publiski atklāj, kāds ir viņas svars

Krievijā populārā dziedātāja Anna Sedokova, kura ir arī latviešu basketbolista Jāņa Timmas mīļotā sieviete, dalījusies pārdomās par diētām un to, kāds ir viņas ideālais svars.
Sedokova atklāj, ka neievēro diētas, tomēr pievērsusies fastingam, kas nozīmē daļēji badoties.
Viņa sākotnēji ievērojusi 16/8 principu - astoņas stundas dienā ēdot, bet 16 - neieturot maltīti.
Pēc tam dziedātāja samazinājusi ēšanas laiku uz četrām stundām, un joprojām eksperimentē, meklējot sev piemērotāko metodi.
Tāpat Sedokova nekautrējās publiski pavēstīt, ka viņas svars pašreiz ir 65,5 kilogrami, un viņa vēlas atbrīvoties no sešiem liekajiem kilogramiem.
Ļaudis metušies atbalstīt Sedokovu viņas izaicinājumā. Taču viņas mīļotais vīrietis nodēvējis dziedātāju par savu "neticamo pasaku", uzskatot, ka viņā viss ir perfekts.
Кто из нас не фантазировал о том, чтобы есть все, что хочешь и не поправляться? Но это не мечты - это интервальное голодание, эффективность которого подтвердили если не сотни, то тысячи диетологов. Вы просили - я рассказываю ! Не могу сидеть на диетах, но Intermittent fasting (IF) - не диета, а образ жизни, который можно подстроить к любому графику, и он помогает похудеть и оздоровить организм. В чем суть? Такой способ не указывает, ЧТО нужно есть, он указывает, КОГДА нужно есть. Самый популярный метод - 16/8, или протокол Leangains, он был предложен фитнес-экспертом Мартином Беркханом и представляет собой отсутсвие еды в течении 16 часов, а в остальные 8 вы распределяете 2-3 приема пищи . И самый большой плюс, что нет ограничений, а значит, мы можем позволить себе любимые слабости🤪🍕🌭🥓🍝 У меня чуть другая схема 20/4 В последние 5 дней я начинала есть в 14 и заканчивала в 18 , удивительно как легко мне стало не завтракать . Но сейчас думаю смешу на два часа пораньше . Я больше сбрасываю когда не ем по вечерам( логично 😋) Так что теперь я буду есть с 12 до 16 🔥 Почему это работает? Диетологи говорят, что отказ от пищи на 16 часов делает организм менее чувствительным к углеводам и уменьшает чувство голода. В это время организм сжигает все лишнее, не отвлекаясь на переваривание пищи. А если сочетать IF с тренировками, тело станет более рельефным и подтянутым. Чтобы было легче скачай себе программу не телефон , в Apps есть больше 20 различных. Я сейчас скачала, разберусь и напишу о лучших. Советую начинать с 16/8 и просто чувствовать то что нужно вашему телу . Вот моему не нужны точно эти 6 лишних кг ) Я устала с ними . И ставлю себе цель изгнать их. Я не себя не люблю , я ими не дорожу 😂 Итак, у меня сейчас 65,5 кг по утрам на 172рост. А у тебя? Пиши в комментах , будем сверять результаты через дней 5. Вместе легче 👇🏻