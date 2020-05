Anna Sedokova publiski atklāj, kāds ir viņas svars

Кто из нас не фантазировал о том, чтобы есть все, что хочешь и не поправляться? Но это не мечты - это интервальное голодание, эффективность которого подтвердили если не сотни, то тысячи диетологов. Вы просили - я рассказываю ! Не могу сидеть на диетах, но Intermittent fasting (IF) - не диета, а образ жизни, который можно подстроить к любому графику, и он помогает похудеть и оздоровить организм. В чем суть? Такой способ не указывает, ЧТО нужно есть, он указывает, КОГДА нужно есть. Самый популярный метод - 16/8, или протокол Leangains, он был предложен фитнес-экспертом Мартином Беркханом и представляет собой отсутсвие еды в течении 16 часов, а в остальные 8 вы распределяете 2-3 приема пищи . И самый большой плюс, что нет ограничений, а значит, мы можем позволить себе любимые слабости🤪🍕🌭🥓🍝 У меня чуть другая схема 20/4 В последние 5 дней я начинала есть в 14 и заканчивала в 18 , удивительно как легко мне стало не завтракать . Но сейчас думаю смешу на два часа пораньше . Я больше сбрасываю когда не ем по вечерам( логично 😋) Так что теперь я буду есть с 12 до 16 🔥 Почему это работает? Диетологи говорят, что отказ от пищи на 16 часов делает организм менее чувствительным к углеводам и уменьшает чувство голода. В это время организм сжигает все лишнее, не отвлекаясь на переваривание пищи. А если сочетать IF с тренировками, тело станет более рельефным и подтянутым. Чтобы было легче скачай себе программу не телефон , в Apps есть больше 20 различных. Я сейчас скачала, разберусь и напишу о лучших. Советую начинать с 16/8 и просто чувствовать то что нужно вашему телу . Вот моему не нужны точно эти 6 лишних кг ) Я устала с ними . И ставлю себе цель изгнать их. Я не себя не люблю , я ими не дорожу 😂 Итак, у меня сейчас 65,5 кг по утрам на 172рост. А у тебя? Пиши в комментах , будем сверять результаты через дней 5. Вместе легче 👇🏻

