Foto un video ⟩ Vaidavas pusē kādās lauku mājās iemitinājusies pūču saime

Sieviete atklāj, ka no sākuma vienu pūcēnu pamanījusi zālājā, tad sākusi pētīt apkārtni un ievērojusi vēl vienu pūces atvasi dobumā. "Neesmu droša, vai visi [pūcēni] ir no viena metiena, jo parasti pūcēm esot divi mazuļi."

Pūces iemitinājušās starp teju 30 metrus augstiem kokiem. Esot manīta arī pūcēnu mamma, kas bijusi tramīga, tāpēc to bijis grūtāk "noķert kadrā".

Pūču pētnieks Andris Avotiņš portālam "Apollo" atklāja, ka Vaidavas pusē redzētie mazuļi ir no meža pūces sugas.

"Latvijā šobrīd ir konstatētas 13 pūču sugas, no šīm sugām daļa ir reti viesi, bet sešas sugas daudz maz regulāri ligzdo. Retākās sugas izvairās un baidās no cilvēka, cilvēks viņiem šķiet lielākais ļaunums, mīļākās sugas pielāgojas," norāda Avotiņš, atklājot, ka retākajām sugām populācijas ir vien no 8 līdz aptuveni 24 pāriem, kas pie mums ligzdo."